Габриэль Борич считает, что США должны отменить ограничения.

Американскому правительству следует снять санкционное давление с Венесуэлы для того, чтобы в южноамериканской стране прошли конкурентные выборы главы государства. С таким призывом обратился чилийский политический лидер Габриэль Борич в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный президент пояснил что односторонние ограничения не помогают в решении кризисов. Дополнительно он порекомендовал Вашингтону отменить санкции и в отношении Кубы. По его мнению, власти Сша необоснованно внесли страну в перечень государств-спонсоров терроризма.

Что касается санкций в отношении Венесуэлы, мы считаем, что сегодня они не способствуют улучшению условий жизни венесуэльского народа, и мы уверены, что для того, чтобы обеспечить проведение свободных выборов с гарантиями для всех секторов, необходимо, чтобы США сняли санкции. Габриэль Борич, глава Чили

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций