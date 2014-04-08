Президент Чехии назначил нового премьер-министра страны

Им стал Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра страны. Им стал лидер победившей на парламентских выборах партийной коалиции "Вместе" Петр Фиала, сообщает Чешское телевидение.

Церемония назначения прошла 28 ноября в загородной резиденции главы государства "Ланы" в окрестностях Праги. Сам Земан был отделен прозрачной стеной от остальных участников мероприятия, так как он находится на карантине из-за выявленного у него ранее COVID-19.

Назначаю вас (Фиалу) главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской республики. Милош Земан, президент Чехии

Коалиция "Вместе" набрала на парламентских выборах, которые прошли 8-9 октября, 27,79% голосов и получила 71 мандат. На второй строчке – движение ANO, которое набрало 27,12% голосов (72 места в парламенте). Замкнуло тройку лидеров коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" – 15,62% голосов (37 мандатов). Кроме того, в новый парламент прошло движение "Свобода и прямая демократия" – 9,56% и 20 депутатских мест. Явка на выборах составила 65,43%.

Земан принял отставку правительства премьера страны Андрея Бабиша 11 ноября. Ожидается, что новое правительство начнет работу к середине декабря.

Ранее Бабиш допустил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Чехии.

Видео: Youtube/CNN Prima NEWS