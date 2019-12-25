Президент Бразилии назвал арестованных сторонников политзаключенными

Жаир Болсонару призвал федерального судью уйти с должности.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал своих арестованных сторонников политическими заключенными в рамках следственных мероприятий. Он выступил во время митинга в Сан-Паулу. На мероприятии присутствовали порядка 125 тысяч человек.

Мы не можем допустить того, чтобы один человек становился препятствием нашей демократии и угрожал нашей свободе. Еще есть время все исправить, закрыть все свои расследования. Его время истекло. Долой цензуру! Хватит преследовать консерваторов, бразильцев, которые еще способны думать. Жаир Болсонару, президент Бразилии

Политик призвал уйти с должности судью Федерального верховного суда Алешандри ди Морайс в отставку. Болсонару считает, что представитель закона должен перестать угнетать бразильский народ и "быть подлецом". От имени присутствующих на демонстрации глава государства потребовал немедленно освободить политзаключенных. Ранее они были обвинены в покушениях на государственные институты, распространении фейковых новостей. Верховный судья включил в список фигурантов расследования президента Болсонару.

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