Президент Болгарии: ядерная энергетика поможет решить климатические проблемы

Румен Радев считает, что опасность в этом направлении энергетики нет.

Болгариский президент Румен Радев уверен, что развитие ядерной энергетики поможет странам в решении климатических проблем. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ. Таким образом спикер прокомментировал принятие декларации о трехкратном увеличении производства атомной энергии в ближайшие десятилетия. По словам европейского политика, такая энергетика даст независимость, безопасность и автономность.

Могу понять опасения некоторых правительств в отношении ядерной энергетики. Могу вас заверить, что ядерная энергетика безопасна, а места для страха и опасений нет. Целей в области климата мы можем добиться, если только примем реальность и объединим усилия. Румен Радев, президент Болгарии

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Фото и видео: YouTube / COP28 UAE