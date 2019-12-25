Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство страны уйти в отставку. Он поддержал протестующих и заявил, что перестановок в кабинете министров недостаточно. Поэтому, считает он, в Болгарии нужно провести досрочные выборы.
Мы переживаем что-то вроде очищения, потому что после многих лет лжи и унижения болгары говорят правду открыто, с мужеством и достоинством.
Румен Радев, президент Болгарии
Он считает, что страна сможет справиться с политическим кризисом только в результате отставки правительства и генпрокурора. Также в Болгарии для этого должны быть проведены досрочные выборы.
Радев считает, что новое правительство должно заниматься интеграцией Болгарии в Европу и проводить политику модернизации.
Ранее парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству.
Фото: pixabay.com
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