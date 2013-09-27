Президент Болгарии призвал поддерживать все усилия по урегулированию на Украине

Мировое сообщество должно поддержать все дипломатические и мирные усилия по урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал болгарский президент Румен Радев, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик добавил, что последствия кризиса между Москвой и Киевом значительно сказываются на экономической и социальной систем многих стран планеты.
Международное сообщество должно искать пути, ведущие к деэскалации и диалогу. Мы должны поддерживать все дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Румен Радев, глава Болгарии
Напомним, что Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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