Президент Азербайджана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V». Кроме того, в скором времени страна получит еще одну поставку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Алиев подчеркнул, что претендентов на вакцину очень много. Российский препарат доказал свою эффективность. Азербайджанский президент добавил, что "очень трудно успеть обеспечить вакциной всех".

Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что власти Азербайджана решили вакцинировать население "Спутником V". Первая партия поступила в страну 2 мая. Прививочная кампания в Азербайджане стартовала 18 января. Вместе с российской вакциной, азербайджанцы вакцинировались препаратами CoronaVac, Vaxzevria, AstraZeneca Pfizer-BioNTech.

Ранее мы сообщили, что Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Южному Кавказу.

Видео: Kremlin.ru