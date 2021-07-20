Президент Азербайджана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Алиев подчеркнул, что претендентов на вакцину очень много. Российский препарат доказал свою эффективность. Азербайджанский президент добавил, что "очень трудно успеть обеспечить вакциной всех".
Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Напомним, что власти Азербайджана решили вакцинировать население "Спутником V". Первая партия поступила в страну 2 мая. Прививочная кампания в Азербайджане стартовала 18 января. Вместе с российской вакциной, азербайджанцы вакцинировались препаратами CoronaVac, Vaxzevria, AstraZeneca Pfizer-BioNTech.
Ранее мы сообщили, что Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Южному Кавказу.
Видео: Kremlin.ru
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