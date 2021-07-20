Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Южному Кавказу

Российский лидер напомнил, что одним из важных вопросов остается урегулирование ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Аллиеву за компромиссные решения по Южному Кавказу.

Во вторник, 20 июля, главы государств встретились в Москве. Президент России напомнил, что его азербайджанский коллега уделяет большое внимание и значение урегулированию ситуации на Южном Кавказе. Он отметил, что принимать компромиссные решения всегда сложно.

Но если мы хотим – а мы хотим – урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить. Владимир Путин, президент России

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Видео: Kremlin.ru