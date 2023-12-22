Президент Аргентины заявил, что считает себя самым популярным политиком в мире

Хавьер Милей прокомментировал успешность своих визитов.

Аргентинский президент Хавьер Милей заявил местным журналистам о том, что становится сенсацией во всех своих рабочих поездках и является самым популярным политиком в мире. Такое мнение латиноамериканский политик выразил в эфире телеканала LN+. Глава государства подчеркнул, что большинство из политиков Аргентины представляют из себя мелкие и незначительные фигуры, не известные на мировой площадке, без "международного блеска".

Я не тот случай. Достаточно вспомнить выступление [на заседании Всемирного экономического форума] в Давосе, выступление на Конференции консервативных политических действий, обложку [журнала] Time. Хавьер Милей, глава Аргентины

По мнению инострана, его международную популярность подтверждает встреча с предпринимателем Илоном Маском, а также похвала со стороны финансистов Майкла Милкена и Стэнли Дракенмиллера. Политический лидер из Аргентины убежден в том, что внимание к нему служит на пользу латиноамериканской стране. Он заметил, что говорит о маркетинге, который позволит вернуть Буэнос-Айрес в центр внимания общественности.

Мадуро назвал идеологию Милея нацистской.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости