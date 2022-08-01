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Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

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Он считает, что это поможет стране избежать участия в "биполярных конфликтах".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС. Об этом он рассказал в интервью Algeria Press Service.

По его словам, у страны есть все условия для того, чтобы стать членом этого альянса. Теббун уверен, что таким образом Алжир сможет избежать участия в "биполярных конфликтах".

Отметим, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Также заявки на вступление в альянс подали Аргентина и Иран.

Ранее адвокат Гелбахиани заявил, что Саакашвили уходит из грузинской политики.

Видео: YouTube / ELBILAD TV

 

Теги: абдельмаджид теббун, брикс, президент алжира, членство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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