Презентация Realme C15 с аккумулятором на 6000 мА/ч состоится 28 июля

Компания Realme опубликовала постер, который подтверждает дизайн и некоторые характеристики смартфона под названием Realme C15.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА/ч, также он поддерживает зарядку емкостью 18 Вт. Дактилоскопический датчик будет располагаться на задней панели устройства. Основная камера имеет четыре датчика, но о разрешении каждого пока ничего не известно.
По слухам, Realme C15 будет оснащен однокристальной системой MediaTek, а также 4 ГБ оперативной памяти. Презентация запланирована на 28 июля.
На рынок выйдет умный 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV.
Фото: Realme
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