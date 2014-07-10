Премьера "Косы" делает российские сериалы ближе к земле

Материал, самобытность которого выделяется местом действия, достоин внимания зрителя из-за нескольких факторов – о них подробнее.

Коронавирус стал драйвером роста онлайн-кинотеатров в нашей стране – этот феномен еще предстоит изучить специалистам. Предложений много, зрителю только предстоит выбрать победителя среди множества сайтов. Но главный победитель в этой битве за просмотры известен уже сейчас – это российское кино, его за счёт онлайн-гигантов получается производить быстрее и проще. Само за себя говорит количество проектов, которые презентуют российские и даже зарубежные стриминговые сервисы для нашей страны.

Тот же карантин 2020 года – самый яркий пример работы индустрии: в онлайн-кинотеатрах появились веб-сериалы на любой жанр и сюжет (отдельный разговор, который не будет вестись – об их качестве). Одним из последних на уходящий поезд внимания к стримингам запрыгнул KION – проект оператора сотовой связи. Основным его костяком стали российские проекты, снятые не последними отечественными режиссерами: Авдотьей Смирновой, Тимуром Бекмамбетовым, Игорем Волошиным. О проекте автора "Нирваны" и пойдет речь, сериал "Коса" уже представлен на портале в виде пяти серий.

Место действия – Куршская коса в Калининградской области. Запускает северный нуар потенциальное возвращение серийного убийцы, который громко звучал в регионе в 90-е. Его телефонный звонок на ТВ стал звездным часом для местного журналиста (роль Александра Горбатова из "Угрюм-Реки" и короткометражного "Майора Грома"). Расследует дело язвительная следовательница Ева Кайдас (прорывная роль Линды Лапиньш), у которой есть свои трудности с коллегами и внешним миром.

"Коса" продолжает линейку криминальных сериалов на стриминге KION и проектов студии "Среда" продюсера Александра Цекало. И если "Секреты семейной жизни" – это броский экспериментальный проект в жанре черной комедии, то "Хрустальный" оказался интересной детективной историей в сеттинге шахтерского городка. "Коса" интересна с первой серии больше визуальной, а не сюжетной составляющей. На желающего прикопаться к репликам персонажей и их манерам поведения будет достаточно материала. За примерами далеко ходить не надо – вот гигантская (метафорическая, видимо) луна в первой сцене, пространные реплики некоторых актеров, намеренная оторванность от реальности у главных героев, плоские фоновые персонажи, включая журналиста-"желтушника".

Вычеркивать из списка просмотра "Косу" не нужно – дьявол в деталях. Свежести проекту придает наличие актеров, несильно знакомых широкому зрителю. Особенно Линда Лапиньш! Конечно, зритель может помнить девушку по сериалу "Игра на выживание", но тут у нее полноценный сольный выход в роли femme fatale, после которой можно вспомнить о Лисбет Саландер из "Девушки с татуировкой дракона". До этого проекта у нее не было главных ролей, ситуация исправлена, надежда на то, что она попала на радар в большие проекты, определенно есть.

Эстетически кадры и ракурсы камер выверены до безупречности плюс помимо главных героев не стоит забывать о важном герое сериала – калининградской земле. Оператор и съемочная группа постарались на славу. Это похвально: найти на балтийской земле практически фавелы и в целом пейзажи, привлекающие глаз. Несмотря на схожее настроение на титрах, напоминающее о знаковых проектах "Среды" типа "Мажора" или "Метода", "Коса" выглядит как самобытный продукт в том числе из-за места действия. Поэтому даже не самый оригинальный задел на детектив "по-шведски" в первых сериях держит внимание и заставит вернуться с вопросом, что же будет дальше.

Фото: предоставлено KION