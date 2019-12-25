Режиссер Игорь Волошин – о "Косе", некроренессансе и красоте мата

Piter.tv разбирает громкую сериальную премьеру недели, которая выходит на платформе KION.

Российские кинопроекты и сериалы продолжают искать свою уникальную интонацию и почерк, способствует этому бум проектов для стриминговых сервисов. Продюсерская компания "Среда" Александра Цекало, стоявшая за "Мажором", "Методом" и другими сериалами, дебютирует на новом стриминге KION c "Косой" – детективом, основное действие которого проходит на Куршской косе в Калининградской области.

Следователь Ева Кайдас (актриса Линда Лапиньш), проживающая в красивом доме у залива, ввязывается в расследование по поиске опасного преступника. Предположительно, вернулся серийный убийца по кличке Жнец – 20 лет назад он убил и распорол животы 12 девушкам. Своей популярностью маньяк обязан телеведущему Роману Рахманову (Александр Горбатов), который уехал в Москву. В 90-х он вел на региональном ТВ собственное шоу, куда неожиданно позвонил сам маньяк и стал рассказывать о природе своих поступков. Столько лет спустя и Рахманову придется вернуться в родные края.

Корреспондент Piter.tv посмотрел три первые серии проекта и решил прояснить некоторые моменты у режиссера сериала Игоря Волошина ("Нирвана", "Я", "Подвал", "Физрук", "Ольга").

Место действия сериала – Калининград и область, Куршская коса. Почему именно эти локации, а не другие прекрасные портовые города, например Петербург, Севастополь, Архангельск?

Чем сам проект крут – он написан полностью на эту территорию, учитывая все аспекты гения этого места, мы очень сильно прокачали атмосферу. Было важно имплантировать художественно присутствие такого инфернального зла.

Мне очень повезло, когда ко мне попал этот материал. Cценаристка Татьяна Арцеулова (выдающаяся) даже указала улицы, номера машин и телефоны – всё связано с Калининградом! Я очень рад, что Таня пошла навстречу моим идеям, потому что я часто выламываю "форму", объекты в итоге не всегда выглядят так, как они прописаны изначально. Но я с большим пиететом отношусь к драматургам – всегда переспрошу, уточню детали, особенно когда материала на 11 серий. С этим связано развитие в индустрии скрипт-супервайзера, людей, которые в моменте могут сказать, что чего-то по той или иной причине не может быть.

Съемки в Калининграде – мечта, которая стала реальностью, да и я сам давно хотел побывать. Не мог туда доехать по разным причинам, но друзья в разные годы говорили, что мир там чувствуется как западный. Это ощущается в каждом кирпиче и песчинке.

Не секрет, что пандемия коронавируса сильно влияет на кинопроизводство. Затронул ли вирус ваш проект?

Производство "Косы" встало на два месяца после того, как мы отобрали всю натуру в Калининграде. Народ побаивался, других проектов не было. В Калининграде было попроще – комиссия пробила выезд группы. ПЦР-тесты делали, продюсеры включали тревогу в случае болезни. Был случай – летел молодой артист на площадку, это должна была быть его дебютная роль в кино, но у него подтвердился ковид. Развернули прямо в аэропорту. Нам нужен был другой актер, кастинг-директор прислал новый вариант.

В первых эпизодах есть моменты, связанные с заметной переозвучкой реплик персонажей. С чем это связано?

Тут уникальная штука, нам дали больше времени на монтаж – заказчики довольны результатом. Недавно я был на озвучке: я рад, что творческий процесс продолжается и там, он наполнен любовью, как и весь этот проект. Иногда актеров приходится переозвучивать из-за шуршания микрофона или погоды, такое редко, но происходит.

Бывает и так, что у персонажа надо поменять тональность фразы и ее окончание, потому что в следующих сериях это не так сработает. Или нужно переделать "зацепку", которая в материале на бумаге работала, а в кадре с актером – нет. Да, будет небольшой рассинхрон, но смысл будет другой. Озвучание усиливает финальный результат – либо идейно, либо технически.

Исполнительница главной роли Линда Лапиньш – пока что открытие сериала для меня. Как вы с ней познакомились?

С ней вышла классная история – вообще она пришла ко мне на пробы на другой проект. Он был заморожен, но состоялось знакомство, о котором я вспомнил год спустя. Мы не стремились взять на роли в "Косу" звезд, а у Линды не было больших проектов на тот момент.

Когда я получил текст и прочитал, то не мог оторваться. Но понял сразу, что главная героиня – это она. Вышли термоядерные пробы, я был счастлив. Мы теперь дружим, насколько возможно в профессии. Тогда на пробах, год назад, я реально подумал, что она не актриса и с такими внешними данными – может, модель?

С момента принятия закона о запрете мата в кино ненормативная лексика в сериалах для стримингов звучит как минимум освежающе. В вашем сериале мат – это импровизация или специально прописанные реплики?

Надо сказать, что Линда офигенно матерится и часто она это импровизировала. Нам это нравилось! В ней есть звериное чувство органики, которая она считала из сценария и провела через себя. Причем в жизни она не такая вообще.

Есть у меня приятель, который матерится так, что уши вянут, но есть люди, у которых брань струится как горная реченька. В сценарии Татьяны Арцеуловой тоже отлично прописанный мат, который мы на пленке и зафиксировали.

Предполагаю, что работа режиссером часто может заставить делать выбор между проектами для души, где можно раскрыть свое авторское видение, и проектами для заработка. Вы сталкивались с таким разделением в своей карьере?

Безусловно, такое бывает. Но сейчас реже, два в одном. Сценарная школа прыгнула как Бубка на Олимпиаде, это вызывает катарсис. Сравнить это с тем, что выходило 10 лет назад – небо и земля, научились очень круто писать. Мои проекты для KION – не компромиссные, абсолютное совпадение в интересах.

"Презираю вас, журналистов!" – говорит главная героиня во втором эпизоде. Это вообще как? Понятно, что персонаж телевизионщика крайне неприятен, ну а в целом чья это позиция – ваша или сценариста?

Да, конечно, товарищ тот гнусный. Мы просто делаем чуть гиперболизировано в рамках жанра – вот типажи "Плохого", "Толстого", "Тонкого". Надо соответствовать этому образу и не ошибиться. Ведь персонаж не проходит медные трубы и буквально продает душу дьяволу ради славы, это и вызывает реакцию. А так, эта реплика – крик души сценариста, поддерживаемая хором кинематографистов.

За чьими работами из российских сценаристов вы бы посоветовали следить? Может, и из них получатся новые соркины.

Конечно, это Татьяна Арцеулова, серьезный автор. Михаил Шульман – он написал текст "Змееносца". Эти авторы пришли в мою жизнь не только в виде текста, но и в виде личностей, с которыми круто работать. Сила коллег, помноженная на бескомпромиссность, высекается в очень правильный кристалл. Это удивительно!

Если не про классиков, таких, как Коля Куликов и Олег Маловичко, то вот: Денис Мелузов – в ближайшее время у него выйдет несколько проектов. Два из них – это наша совместная работа, сериал и полнометражный фильм. Константин Майер – большой мастер, работали с ним еще на "Физруке" работаем над полным метром. Также сделали с ним два бизнес-образовательных мультимедийных шоу для Black Star, в "Крокус Сити Холле", в главных ролях были Юрий Колокольников и Владимир Сычев.

Помню сценарий первого сезона сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", но от проекта отказался. Читал – и это было очень круто, до сих пор помню.

Кстати, а что там с полнометражной версией сериала "Физрук спасает Россию", не знаете?

Проект остановился, там есть ряд вещей, который был актуален 4-5 лет назад, сейчас надо все переделывать. Но у нас была договоренность, что если мы захотим к этому вернуться, то мы можем это сделать. Все развиваются, конечно, но я не думаю, что проект похоронен – может быть и фильм, и новый сезон.

"Коса" – ваш первый совместный проект с платформой KION, на подходе второй, "Змееносец", часть которого снимали и в Петербурге. Есть какие-то новости по нему?

Когда я начинал с таких фильмов, как "Нирвана" – прокатывали по фестивалям, зрители удивлялись. Спустя 10 лет мне говорят, что такое сейчас и надо, как вот за границей часто отмечают почерк режиссера.

"Змееносец" – продолжение нашего романа с KION в рамках ухода от традиционного рассказа, драматургии, это история про прорыв в повествовании. Я этот жанр называю "некроренессанс" – про эстетическую жестокость в кадре. Нам история искусства оставила такое наследие, моя цель как видеографа – вдохновляться им. "Коса" выполнена с тем же подходом. Новый проект пойдет чуть дальше в этом плане. Сколько крови, побоищ, отрезанных голов...

Петербургская эстетика сильно помогла?

От Петербурга я очень сильно зависим. В нем я чувствую себя психически здоровым человеком, в отличие от других частей суши. Наверно, из-за того, что такая история и атмосфера. Локации были любимые, те, без которых я не могу – увидите!

Фото: Pixabay, предоставлено KION

Беседовал Федор Быков, Piter.tv