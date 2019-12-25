Netflix снимет сериал с Александром Петровым в главной роли

По заказу Netflix сериал снимет студия "Водород", входящая в "Национальную Медиа Группу". Об этом сообщил "Коммерсант". У проекта пока нет официального названия.
Главную роль в сериале исполнит российский актер Александр Петров. Он сыграет мужчину, который ставит в тюрьме спектакль с заключенными.
Продюсерами проекта станут Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Вячеслав Муругов. Режиссерами — Эдуард Оганесян ("Чики"") и Алексей Камынин ("Хандра").
Съемки, по предварительным данным, начнутся этой осенью.
Ранее Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России.
Фото: Instagram / actorsashapetrov
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