Netflix снимет сериал с Александром Петровым в главной роли

Сериал с петровым станет вторым российским проектом, снятым специально для Netflix.

По заказу Netflix сериал снимет студия "Водород", входящая в "Национальную Медиа Группу". Об этом сообщил "Коммерсант". У проекта пока нет официального названия.

Главную роль в сериале исполнит российский актер Александр Петров. Он сыграет мужчину, который ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

Продюсерами проекта станут Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Вячеслав Муругов. Режиссерами — Эдуард Оганесян ("Чики"") и Алексей Камынин ("Хандра").

Съемки, по предварительным данным, начнутся этой осенью.

Ранее Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России.

Фото: Instagram / actorsashapetrov