Премьер непризнанного Косова предложил Белграду подписать "мирную декларацию"

Альбин Курти выступил с предложением после встречи с Александром Вучичем в Брюсселе.

Премьер-министр непризнанного Косова предложил Белграду подписать "мирную декларацию о ненападении". Об этом Альбин Курти рассказал во время пресс-конференции, проведенной после трехсторонних переговоров с Сербией и Евросоюзом в Брюсселе. Спикер уточнил, что сущностью отношений между Белградом и Приштиной является нехватка обоюдного признания. Подписание документов приведет к усилению региональной безопасности и стабильности региона.

Наши отношения должны улучшиться по принципу обоюдности, национальные советы, которые существуют в Сербии для бошняков и албанцев, могут быть созданы и в Косове. Таким образом, эта взаимность может привести к снижению напряженности. Альбин Курти глава правительства Косова

Напомним, что в соответствии с Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, в Косове должно действовать Сообщество сербских муниципалитетов. Данный орган является институтом самоуправления сербов, проживающих на территории непризнанной республики. Александр Вучич заявил, что Белград выполнила свою часть обязанностей, в то время как Косово только начало разрабатывать устав ССМ,но затем вовсе приостановило этот процесс.

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