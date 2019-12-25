Александр Анкваб оценил стоимость работ для восстановление переправы.

Премьер-министр Абхазии заявил о невозможности восстановления обрушенного в Кодорском ущелье моста. Такое заявление чиновник сделал во время совещания с президентом. Мероприятие транслировалось в эфире местного государственного телевидения. Александр Анкваб напомнил, что переправа соединяла военные части и несколько населенных пунктов с Сухумом.

Приступить к восстановлению моста практически невозможно, поскольку для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника, а она туда попасть никак не может. Нам нужно на этом этапе приобрести САРМ, и ближайшее место, где он изготавливается, город Таганрог. Александр Анкваб, глава правительства Абхазии

Глава кабмина подчеркнул, что для проведения работ необходимо найти денежные средства. На перекрытие упавшего моста потребуется 32,5 метра САРМа (среднего автодорожного разборного моста). Он оценивается в 9,2 млн рублей. Еще около 300 тысяч уйдет на доставка САРМа тремя траллами.

Напомним, что пост через акваторию реки Кодор обрушился 1 июля. Это произошло из-за размыва грунта во время паводка. Отрезанными от Сухума остались две российские части Пограничного управления ФСБ РФ, а также деревни. Временно передвижение осуществляется по старому мосту.

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Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com