Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией

Фумио Кисида рассказал о планах урегулировать территориальный спор с Москвой.

Глава японского правительства Фумио Кисида выступил за продолжение диалога с Россией относительно заключения мирного соглашения и решения территориального конфликта. Своей позицией чиновник поделился на пленарном заседании местного парламента. Речь спикера транслировалась телеканалом NHK. Глава кабмина призвал не перекладывать проблему на плечи будущих поколений.

Я намерен уверенно продолжать вести диалог на основании достигнутых ранее соглашений, в том числе договоренности в Сингапуре от 2018 года, не перекладывая бремя урегулирования проблемы. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что Токио претендует на контроль за такими Курильскими островами как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и государственных границах 1855 года. При этом возвращение территорий страна поставила условием заключения мирного договора с РФ. Документ так и не был подписан по завершению Второй мировой войны. Однако в В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов ради заключения мира.

Премьер Японии Кисида готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий.

Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）