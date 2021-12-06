Премьер Японии Кисида готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Японское правительство готово выстраивать с Пекином конструктивные и стабильные взаимоотношения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом он сказал, выступая в понедельник со своей программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.

Япония ждет от Китая ответственного поведения. При этом, японское правительство готово выстраивать с Пекином конструктивные и стабильные взаимоотношения.

Что касается Китая, мы будем настаивать там, где надо настаивать, будем решительно требовать от него ответственных действий, сотрудничать по совместным проблемам и стремиться к построению конструктивных и стабильных отношений. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Также Кисида высказался по поводу Южной Корее. Глава японского правительства назвал ее "важным соседом". Он подчеркнул, что Токио в политике с Сеулом будет придерживаться последовательной позиции, добиваясь адекватных встреч и шагов.

Ранее мы сообщили, что новый глава МИД Японии заявил о желании развивать взаимовыгодные отношения с Россией.

Видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）