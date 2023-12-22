Премьер Японии хочет добиться внесения поправок в конституцию

Фумио Кисида рассказал о стремлении изменить Конституции Японии.

Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате местного парламента рассказал о том, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в конституцию страны до завершения срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии.

Я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок до окончания срока председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN