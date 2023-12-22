  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:26
77
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Японии хочет добиться внесения поправок в конституцию

0 0

Фумио Кисида рассказал о стремлении изменить Конституции Японии.

Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате местного парламента рассказал о том, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в конституцию страны до  завершения срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии.

Я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок до окончания срока председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

Теги: конституция, реформы, фумио кисида, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии