  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:01
102
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Японии выступил за укрепление союза с США

0 0

Сигэру Исиба сообщил о важности сохранять прочную основу мира в АТР.

Новый японский премьер-министр Сигэру Исиба выступил за укрепление союза между Токио  и Вашингтоном как основы для безопасности страны, а также международного взаимодействия со странами-партнерами. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в рамках выступления перед местными парламентариями в программной речи. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Спикер пояснил депутатам, что ему следует подтвердить тезис своего предшественника Фумио Кисиды, который упоминал о том, что "сегодняшняя Украина - это, возможно, завтрашняя Восточная Азия"

В современном мире идет процесс раскола и противостояния. Союз Японии и США - стержень японской внешней политики и обеспечения безопасности Японии, основа мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Прежде всего, мы будем на порядок укреплять силы сдерживания и реагирования.

Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Новый премьер Японии заявил, что страна продолжит помогать Украине.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

Теги: безопасность, сигэру исиба, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии