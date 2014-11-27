Премьер Японии выступил за укрепление союза с США

Сигэру Исиба сообщил о важности сохранять прочную основу мира в АТР.

Новый японский премьер-министр Сигэру Исиба выступил за укрепление союза между Токио и Вашингтоном как основы для безопасности страны, а также международного взаимодействия со странами-партнерами. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в рамках выступления перед местными парламентариями в программной речи. Трансляция мероприятия велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Спикер пояснил депутатам, что ему следует подтвердить тезис своего предшественника Фумио Кисиды, который упоминал о том, что "сегодняшняя Украина - это, возможно, завтрашняя Восточная Азия"

В современном мире идет процесс раскола и противостояния. Союз Японии и США - стержень японской внешней политики и обеспечения безопасности Японии, основа мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и в мире. Прежде всего, мы будем на порядок укреплять силы сдерживания и реагирования. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Новый премьер Японии заявил, что страна продолжит помогать Украине.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN