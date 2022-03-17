Премьер Японии: южная часть Курил "незаконно оккупирована" Россией

Фумио Кисида рассказал о целях Токио в территориальном конфликте с Москвой.

Премьер-министр Японии утверждает, что южная часть Курил "незаконно оккупирована" Россией. Такую позицию официальных властей глава местного правительства обозначил перед парламентариями. Он выступил в рамках политических дебатов в законодательном органе страны. Чиновник добавил, что на данный момент говорить о каких-либо перспективах диалога между Токио и Москвой не представляется возможным

Оккупация Россией северных территорий не имеет правовых оснований. Статус - незаконная оккупация, в этом позиция неизменна. Принимая во внимание такую ситуацию, мы не в состоянии говорить о перспективах переговоров. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что термин "незаконная оккупация" в отношении южной части Курильских островов руководители японского правительства не употребляли уже ориентировочно с 2009 года. В Токио поставили вопрос об урегулировании территориального конфликта и заключении мирного соглашения. Кисида добавил, что эта цель не была достигнута.

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