Премьер Японии распустит свою фракцию из-за скандала

Фумио Кисида принял решение из-за общественного скандала.

Глава японского правительства Фумио Кисида в пятницу, 19 января сообщил журналистам о том, что распустит из-за финансового скандала политическую фракцию "Котикай", в которой до недавнего времени был председателем. Днем ранее премьер-министр говорил о том, что изучает такую возможность.

В народе косо смотрят и поговаривают, что фракция – это место, где можно получить деньги и посты. Чтобы рассеять эти подозрения и восстановить доверие, необходимо подумать о правилах политических организаций. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что особый отдел Токийской прокуратуры намерен возбудить уголовное дело против бывшего бухгалтера фракции, входящей в состав правящей Либерально-демократической партии. Расследование будет вестись по прощенной процедуре, согласно которой надзорное ведомство без проведения очного судебного процесса может потребовать выплаты штрафа или компенсаций с обвиняемого.

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Фото и видео: YouTube / 日テレNEWS