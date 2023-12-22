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Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии

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Фумио Кисида рассказал о том, что доверие к политикам страны подорвано.

Японский премьер-министр принес извинения законодателям за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал. Он пообещал предпринять необходимые меры, чтобы население страны снова начало верить в людей, которые находятся в политике. Соответствующее заявление сделал Фумио Кисида в ходе своего выступления с программной речью в нижней палате местного парламента в Токио. Чиновник пояснил, что представленный ранее в текущем месяце предварительный план политическом движении содержит и меры для повышения прозрачности финансовой отчетности среди сотрудников.

Как председатель я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов привела к подозрениям у людей. Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Премьер Японии хочет добиться внесения поправок в конституцию.

Фото и видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

 

Теги: скандал, фумио кисида, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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