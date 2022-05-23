Премьер Японии: Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Глава японского правительства проводит переговоры с президентом США Джо Байденом.

Токио и Вашингтон должны лидировать в мире. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом.

Отмечается, что американский лидер впервые посетил Японию в своей нынешней должности. Кисида отметил, что Вашингтон усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона. Стороны обсудят вопросы отношений двух стран на фоне ситуации на Украине.

В такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Ранее мы сообщали, что Буш перепутал Украину с Ираком в своей речи.

Видео: YouTube / Reuters