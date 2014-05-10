Буш перепутал Украину с Ираком в своей речи

Бывший президент США Джордж Буш-младший перепутал Украину с Ираком в своей речи. Об этом сообщает Dallas Morning News.
Буш оговорился в ходе выступления в штате Техас. Он выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. Свою оговорку бывший американский лидер объяснил возрастом.
Как следствие - отсутствие сдержек и решение одного человека начать неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. То есть, на Украину.
Джордж Буш-младший, экс-президент США
Ранее Байден не смог выговорить название США.
Видео: YouTube / TheBushCenter
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