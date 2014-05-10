Буш перепутал Украину с Ираком в своей речи

Экс-американский лидер оговорился в ходе выступления в штате Техас.

Бывший президент США Джордж Буш-младший перепутал Украину с Ираком в своей речи. Об этом сообщает Dallas Morning News.

Буш оговорился в ходе выступления в штате Техас. Он выдвинул гипотезу о том, что электоральная система России якобы привела к эскалации на Украине. Свою оговорку бывший американский лидер объяснил возрастом.

Как следствие - отсутствие сдержек и решение одного человека начать неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. То есть, на Украину. Джордж Буш-младший, экс-президент США

Ранее Байден не смог выговорить название США.

Видео: YouTube / TheBushCenter