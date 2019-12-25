Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий

Денис Шмыгаль представил оценку, которую дали власти страны и специалисты Всемирного банка.

Премьер-министр Украины оценил ущерб страны от боевых действий. Информацией Денис Шмыгаль поделился с участниками заседания Совета ассоциации Евросоюз-Украина, которое состоялось в Брюсселе. По словам чиновника, государство при киевском режиме лишилось 326 миллиардов долларов с начала специальной военной операции РФ. эксперт добавил, что соответствующую оценку дали местные власти совместно с международными экспертами из Всемирного банка. Денис Шмыгаль пояснил, что 105 миллиардов долларов из этой суммы будет необходимо потратить на восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.

Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине.

Фото: European Commission