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Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий
Сегодня, 8:52
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Премьер Украины оценил ущерб страны от боевых действий

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Денис Шмыгаль представил оценку, которую дали власти страны и специалисты Всемирного банка.

Премьер-министр Украины оценил ущерб страны от боевых действий. Информацией Денис Шмыгаль поделился с участниками заседания Совета ассоциации Евросоюз-Украина, которое состоялось в Брюсселе. По словам чиновника, государство при киевском режиме лишилось 326 миллиардов долларов с начала специальной военной операции РФ. эксперт добавил, что соответствующую оценку дали местные власти совместно с международными экспертами из Всемирного банка. Денис Шмыгаль пояснил, что 105 миллиардов долларов из этой суммы будет необходимо потратить на восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.

Зеленский заявил о конфискации $765 млн российских активов на Украине.

Фото: European Commission

Теги: возмещение ущерба, всемирный банк, денис шмыгаль, ущерб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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