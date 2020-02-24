Премьер Украины назвал наркоторговлю одним из способов выплатить ипотеку

Он отметил, что проценты по ней слишком высоки.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые семьи не смогут купить себе квартиру даже в ипотеку, так как проценты по ней слишком высоки. Об этом он заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Гончарук отметил, что ипотеку могут выплачивать только граждане, занимающиеся преступным бизнесменом. "Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку", - заявил глава правительства Украины. Он добавил, что в планах страны на ближайший год стоит снижение процентов по ипотеке до 10 % и ниже.

В конце января текущего года стало известно, что более четверти украинцев живут за чертой бедности. К бедным можно отнести около 10 млн человек из 37,3 млн общего населения страны.

Ранее в Совфеде рассказали об изменении размера пенсии.