Али Махаман Ламин Зейн оценил поддержку России в военной сфере.

Нигер хочет продвинуться в сотрудничестве с Россией в экономической сфере и области безопасности. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Местный чиновник уточнил, что ранее африканская страна закупала у Москвы боевую технику. Эти средства позволили властям противостоять вооруженным группировка более эффективно.

Еще раз надо сказать, что Нигер и Российская Федерация вновь взаимодействуют, и мы пытаемся продвинуться дальше во всех сферах экономики и безопасности. премьер-министр Нигера

Али Махаман Ламин Зейн напомнил, что с 2007 года, когда премьер-министр лично находился в правительстве покойного президента Танджи, Нигер уже приобрел летательные аппараты и некоторое количество техники, которые позволили нам покончить с бандитизмом.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости