Премьер Нетаньяху: Израиль возьмет ответственность за безопасность в Газе

Биньямин Нетаньяху оценил обстановку в палестинском анклаве.

Руководство еврейского государства займется обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боев в палестинском анклаве на неопределенный период. Соответствующее заявление сделал израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире американского телеканала ABC. Чиновник прокомментировал иностранной прессе призывы со стороны Вашингтона отказаться от оккупирования территории анклава.

Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля исключил режим прекращение огня до того, как все заложники боевиками будут освобождены. Однако чиновник не отверг вероятность появления небольших гуманитарных пауз для оказания поддержки мирному населению в формате "час здесь, час там".

Премьер Нетаньяху: Израиль начал третий этап войны с ХАМАС расширением операции.

Фото и видео: abcnews.go.com