Шогель Кокалла Маига дал интервью "РИА Новостям" на русском языке.

Премьер-министр Мали сделал заявление на русском языке. Глава местного правительства Шогель Кокалла Маига сообщил в интервью "РИА Новостям" о том, что считает Москву надежным партнером для своего государства. Чиновник пообщался со СМИ во время своего рабочего визита в Женеву. Спикер добавил, что считает шантажом все те слухи, которые происходят вокруг обстановки в Мали.

Мой русский не очень чистый. Я уехал из Москвы 31 год назад, но я думаю, что русскоговорящие понимают, что я хочу сказать. Мы сегодня имеем во главе государства группу патриотов, которые хотят вернуть Мали суверенитет и достоинство. Шогель Кокалла Маига, премьер-министр РФ

Премьер подчеркнул, что обучался на территории РФ. Однако долгие годы без языковой практики уменьшили его словарный запас. Чиновник рассчитывает на возможность практики разговорной речи в ближайшем будущем.

Лавров заявил об обращении властей Мали к российской ЧВК.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости