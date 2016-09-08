Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем

Альбин Курти надеется на возобновление диалога на высоком и высшем уровне между Приштиной и Сербией.

Премьер-министр самопровозглашенного региона Косово Альбин Курти в среду 31 мая в рамках выступления н международном форуме по безопасности в Братиславе заявил о готовности встретиться с сербским президентом Александром Вучичем и призвал активизировать диалог между Приштиной и Белградом. Политик призвал также возобновить диалог на высоком уровне.

Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение по плану ЕС по урегулированию в Косово, де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества. Альбин Курти, премьер-министр непризнанного региона

Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе.

Фото и видео: YouTube / GLOBSEC