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Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем

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Альбин Курти надеется на возобновление диалога на высоком и высшем уровне между Приштиной и Сербией.

Премьер-министр самопровозглашенного региона Косово Альбин Курти в среду 31 мая в рамках выступления н международном форуме по безопасности в Братиславе заявил о готовности встретиться с сербским президентом Александром Вучичем и призвал активизировать диалог между Приштиной и Белградом. Политик призвал также возобновить диалог на высоком уровне.

Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение по плану ЕС по урегулированию в Косово, де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества.

Альбин Курти, премьер-министр непризнанного региона

Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе.

Фото и видео: YouTube / GLOBSEC

Теги: александр вучич, альбин курти, косово, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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