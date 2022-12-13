Премьер Киргизии использовал искусственный интеллект для написания речи

Акылбек Жапаров рассказал о технологических приоритетах.

Премьер-министр Киргизии использовал искусственный интеллект для написания своей речи для пленарного заседания международного цифрового форума Digital Almaty, организованного в Казахстане. Это заявление вызвало алодисменты в зале. Акылбек Жапаров рассказал в выступлении о преимуществах современных технологий, компьютерных возможностях. Двумя из наиболее актуальных направлений чиновник счел развитие криптовалют и искуственного интеллекта.

Например ChatGPT, который успешно сдает экзамены в бизнес-школах, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью ИИ. Акылбек Жапаров, премьер-министр Киргизии

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" извинились, что не справились с названием Киргизии.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty