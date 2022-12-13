Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" извинились, что не справились с названием Киргизии

На предварительном этапе ведущий не смог произнести название страны.

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" извинились перед Киргизией и ее представительницей Алтынай Ботояровой за то, что не справились с названием страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации конкурса.

На опубликованном видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих отметила, что на предварительном этапе ведущий не смог произнести "Кыргызстан". Она подчеркнула, что оправданий этому нет и приносит извинения за данный инцидент. Ботоярова выразила благодарность организаторам конкурса и заявила, что те доказали масштабность "Мисс Вселенной".

Ранее мы сообщали, что представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная".

Видео: YouTube / Miss Universe