Премьер Ирака призвал страны региона к диалогу для решения проблемы водных ресурсов

Мустафа аль-Кадими напомнил о том, что страна в рейтинге тех, кто больше всего пострадал от климатических изменений.

Премьер Ирака призвал страны региона к диалогу для поиска всеобъемлющего решения проблемы водных ресурсов. Об этом местный премьер-министр Мустафа аль-Казыми рассказал коллегам в ходе выступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Страна рассчитывает на сотрудничество по вопросу на основе имеющихся международных соглашений и прав. Чиновник напомнил о том, что Ирак находится на пятом месте в рейтинге государств, которые больше всего пострадали от климатических изменений.

Изменения климата приводят в Ираке к обмелению рек и озер, опустыниванию, перемещению внутри страны значительного числа людей, покидающих неблагополучные районы. Мустафа аль-Казыми, премьер-министр Ирака

Премьер Мустафа аль-Казыми добавил, что после успешного проведения парламентских выборов в Ираке, местные политические силы страны до сих пор не смогли урегулировать разногласия, поэтому государство находится в затяжном кризисе. Он призвал всех оппонентов конфликта к диалогу. Глава правительства объявили о том, что власти не потерпят использования территории Ирака в качестве предлога по борьбе с международным терроризмом и боевиками.

Путин: Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций