Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону в связи с "делом Саакашвили"

Ираклий Гарибашвили также вспомнил работу по делу Мэгиса Кардавы.

Премьер-министр Грузии поблагодарил украинскую сторону в связи с "делом Михаила Саакашвили". Такое заявление журналистам на брифинге сделал глава правительства и лидер политической правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили. По мнению специалиста, Тбилиси плодотворно сотрудничала с Киевом в том числе и в отношении задержания бывшего президента Грузии.

Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы, а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

По мнению политика, бывший президент продолжает заниматься "русским делом". речь идет о развале государства и действиях в интересах Москвы. По мнению спикера, этим же Саакашвили занимался и во время своего нахождения у власти (девять лет). Гарибашвили напомнил, что экс-глава государства "сдал" России около 20% территории Грузии, а также отдельные экономические объекты.

Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили.

Фото и видео: mtavari.tv