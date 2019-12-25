Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили

Дмитрий Кулеба напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку. Глава внешнеполитического ведомства сделал официальный комментарий в эфире местного телеканала "Дом". Он уточнил, что уже сегодня сотрудник посольства Тбилиси должен прибыть в Киев по дипломатическому вызову.

Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине вечером 1 октября. Сейчас политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Местный омбудсмен заявила, что фигурант расследования объявил о голодовке. В стране Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили.

Власти Грузии: Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba