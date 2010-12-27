Премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке

По словам премьер-министра, стратегическая основа уже создана и реализована, поэтому он может уйти в отставку.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал на своей странице Facebook.

Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Мамука Бахтадзе

По словам премьер-министра, стратегическая основа уже создана и реализована, поэтому он может уйти. Бахтадзе добавил, что на данном этапе он выполнил свою миссию.

Ранее в Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов.

Фото: Facebook/ Мамука Бахтадзе