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Премьер Гаити призвал ускорить отправку полицейской миссии в страну

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Ариэль Анри оценил внутреннюю обстановку в стране.

В Гаити власти просят ускорить отправку международной полицейской миссии в карибскую республику для борьбы с вооруженными бандами. Соответствующее заявление премьер-министр Гаити Ариэль Анри  сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

От имени народа и правительства я направляю просьбу о помощи, чтобы Национальная полиция могла отреагировать на стоящие перед нами проблемы. Существующая реальность бросает вызов всем нам. Сегодня мы просим вас помочь нам остаться на нашей земле, защитить жизни и имущество.

Ариэль Анри, премьер-министр Гаити

Ранее глава кенийского министерства по иностранным делам  Альфред Мутуа сообщил о том, что африканская республика по просьбе группы союзников  "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения направит в эту страну одну тысячу полицейских.

США разработают проект резолюции СБ ООН для развертывания сил Кении в Гаити.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: ариэль анри, га оон, гаити, генеральная ассамблея, миротворцы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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