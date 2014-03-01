Премьер Гаити призвал ускорить отправку полицейской миссии в страну

Ариэль Анри оценил внутреннюю обстановку в стране.

В Гаити власти просят ускорить отправку международной полицейской миссии в карибскую республику для борьбы с вооруженными бандами. Соответствующее заявление премьер-министр Гаити Ариэль Анри сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

От имени народа и правительства я направляю просьбу о помощи, чтобы Национальная полиция могла отреагировать на стоящие перед нами проблемы. Существующая реальность бросает вызов всем нам. Сегодня мы просим вас помочь нам остаться на нашей земле, защитить жизни и имущество. Ариэль Анри, премьер-министр Гаити

Ранее глава кенийского министерства по иностранным делам Альфред Мутуа сообщил о том, что африканская республика по просьбе группы союзников "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения направит в эту страну одну тысячу полицейских.

США разработают проект резолюции СБ ООН для развертывания сил Кении в Гаити.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций