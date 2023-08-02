США разработают проект резолюции СБ ООН для развертывания сил Кении в Гаити

Линда Томас-Гринфилд выступила в штаб-квартире ООН.

США подготовят резолюцию СБ ООН по поддержке международной инициативы по созданию миссии содействия безопасности в Гаити во главе с Кенией. Соответствующее заявление сделала американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке, организованной по случаю перехода председательства в Совбеза в августе 2023 года к Вашингтону.

Мы приветствуем решение Кении возглавить многонациональные силы. Мы будем работать над резолюцией в поддержку этих усилий. Мы будем работать над резолюцией, которая даст Кении то, что ей нужно для установления присутствия в Гаити. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что идея Вашингтона о формировании миссии по содействию безопасности в Гаити под руководством Кении требует обсуждения в Совете по Безопасности от Всемирной организации.

США заявили о готовности провести в августе несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций