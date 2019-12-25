Премьер Болгарии: страна была готова к прекращению поставок газа

Кирил Петков сообщил, что "Газпром" грубо нарушил контрактные обязательства.

Премьер-министр Болгарии заявил, что страна была готова к прекращению российских поставок природного газа. Кирил Петков в эфире местного телеканала NOVA уточнил, что для обычных потребителей власти страны не будут сокращать поставки голубого топлива.

Требования "Газпрома" - грубое нарушение договоров и шантаж…Мы не будем подчиняться подобному рэкету Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Напомним, что компания "Газпром" заявила утром 27 апреля о своем намерении прекратить поставки газа на территорию Болгарии. В настоящее время кабинет министров пересматривает все контракты, заключенные с Москвой в сфере энергетики, включая транзитные соглашения по ресурсам. По мнению чиновника, требование об оплате за газ в рублях не соответствует условиях прямых контрактов. При этом Минэнерго республики имеет план по альтернативным поставкам.

Минэнерго Болгарии: на ближайший месяц поставки газа в страну гарантированы.

Фото и видео: btvnovinite.bg