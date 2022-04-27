Минэнерго Болгарии: на ближайший месяц поставки газа в страну гарантированы

Александар Николов рассказал о том, что внутренние потребители продолжат получать энергетические ресурсы.

В Минэнерго Болгарии заявили, что на ближайший месяц поставки газа в страну гарантированы. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель профильного ведомства Александар Николов. Чиновник подчеркнул, что для внутреннего потребления и клиентов запасов голубого топлива хватит на ближайшее время.

Все доставки газа на данный момент на месяц вперед гарантированы. По состоянию на сегодняшнее утро газ из России в Болгарию продолжает поступать. Александар Николов, глава Минэнерго

Эксперт сообщил прессе, что предложенная российской стороной новая система оплаты природного газа не принята, так как заключает в себе ряд рисков и угроз. В частности, в случае принятия у Болгарии не будет возможности контролировать после оплаты в долларах дальнейшее движение денежных средств, а также страна не сможет мониторить механизм обмена валюты на рубли. При этом власти видят угрозу в недополучении поставок газа.

Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью.

Фото и видео: btvnovinite.bg