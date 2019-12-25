Премьер Болгарии назвал целью саммита ЕС попытку обвалить цены на газ и топливо

Кирил Петков считает, что у ЕС есть необходимые регуляторы.

Премьер-министр Болгарии назвал целью саммита ЕС попытку обвалить цены на газ и топливо из России. Таким мнением с европейскими журналистами поделился Кирил Петков. Чиновник считает, что лидеры стран-участниц Евросоюза обязаны принять решения по энергетической отрасли, которые позволят обвалить цены в регионе на газ и топливо, поставляемые из России.

Огромная цель - обратить внимание на цены на газ и топливо, которые мы должны попытаться обвалить, особенно на газ и топливо из России Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Кирил Петков напомнил прессе о том, что высокие цены на энергию являются залогом роста инфляции. В связи с чем Болгария делает со своей стороны все возможное, чтобы уйти от энергетической зависимости от России. Сейчас стртана активно работает над греческим газовым интерконнектором.

Петков: Болгария не будет оказывать военную помощь Украине.

Фото и видео: European Commission