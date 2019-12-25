Премьер Болгарии назвал целью саммита ЕС попытку обвалить цены на газ и топливо

Премьер-министр Болгарии назвал целью саммита ЕС попытку обвалить цены на газ и топливо из России. Таким мнением с европейскими журналистами поделился Кирил Петков. Чиновник считает, что лидеры стран-участниц Евросоюза обязаны принять решения по энергетической отрасли, которые позволят обвалить цены в регионе на газ и топливо, поставляемые из России.
Огромная цель - обратить внимание на цены на газ и топливо, которые мы должны попытаться обвалить, особенно на газ и топливо из России
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии
Кирил Петков напомнил прессе о том, что высокие цены на энергию являются залогом роста инфляции. В связи с чем Болгария делает со своей стороны все возможное, чтобы уйти от энергетической зависимости от России. Сейчас стртана активно работает над греческим газовым интерконнектором.
Петков: Болгария не будет оказывать военную помощь Украине.
Фото и видео: European Commission
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