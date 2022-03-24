Петков: Болгария не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе.
По словам Петкова, власти делают все возможное, чтобы поддержать Киев. Он также сообщил, что на территории страны продолжается формирование болгарской боевой группы. Ожидается, что к ней могут присоединиться 150 английских военнослужащих.
В Болгарии будет сильная боевая группа под болгарским командованием.
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии
Ранее Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России.
Видео: YouTube / Government of Bulgaria
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