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Петков: Болгария не будет оказывать военную помощь Украине

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По словам премьер-министра, власти делают все возможное, чтобы поддержать Киев.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе.

По словам Петкова, власти делают все возможное, чтобы поддержать Киев. Он также сообщил, что на территории страны продолжается формирование болгарской боевой группы. Ожидается, что к ней могут присоединиться 150 английских военнослужащих.

В Болгарии будет сильная боевая группа под болгарским командованием.

Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Ранее Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России.

Видео: YouTube / Government of Bulgaria

Теги: военная помощь, кирил петков, премьер-министр болгарии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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