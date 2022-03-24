Петков: Болгария не будет оказывать военную помощь Украине

По словам премьер-министра, власти делают все возможное, чтобы поддержать Киев.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе.

По словам Петкова, власти делают все возможное, чтобы поддержать Киев. Он также сообщил, что на территории страны продолжается формирование болгарской боевой группы. Ожидается, что к ней могут присоединиться 150 английских военнослужащих.

В Болгарии будет сильная боевая группа под болгарским командованием. Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Ранее Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России.

Видео: YouTube / Government of Bulgaria