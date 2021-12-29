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Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину
Сегодня, 10:32
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Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

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Скотт Моррисон рассказал об угрозе для австралийцев, находящихся в Киеве.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местных телеканалов.

Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину.

Скотт Моррисон, глава правительства Австрали

Напомним, что Киев и Запад регулярно за последние недели выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России около государственных границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения. Москва уточнила иностранным коллегам, что не планирует ни на кого нападать. 

СМИ: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину.

Фото: YouTube / ABC News (Australia)

 

Теги: австралия, скотт моррисон, эвакуация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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