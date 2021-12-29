Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Скотт Моррисон рассказал об угрозе для австралийцев, находящихся в Киеве.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местных телеканалов.

Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину. Скотт Моррисон, глава правительства Австрали

Напомним, что Киев и Запад регулярно за последние недели выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России около государственных границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения. Москва уточнила иностранным коллегам, что не планирует ни на кого нападать.

СМИ: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину.

Фото: YouTube / ABC News (Australia)



