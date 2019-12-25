Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19

Скотт Моррисон взял на себя ответственность за негативную эпидситуацию в стране.

Премьер-министр Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19. Такое заявление Скотт Моррисон сделал из-за того, что государство не смогло достичь ранее установленных целевых показателей по прививкам. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции в Канберре. Спикер взял на себя ответственность за эпидемиологическую ситуацию, ее ухудшение и трудности, с которыми столкнулись жители.

Какие-то вещи мы контролируем, какие-то - нет. Я искренне хочу заверить, как мы делали в течение многих месяцев, что мы исправляем положение. Конечно, я сожалею. Но, что важнее, мы полностью сосредоточены на том, что мы улучшим ситуацию. Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии

Глава правительства напомнил, что сейчас массовая вакцинация продвигается. За последнюю неделю в Австралии прививки получили свыше миллиона пациентов. Только за последние сутки был побит рекорд - 184 тысяч человек поставили вакцину.

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