Пострадавшая восемь лет страдала от изнурительной работы.

В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала ABC. В СМИ уточнили, что 57-летний Кандасами Каннан и 53-летняя Кумутхини Каннан на протяжении восьми лет незаконно удерживали гражданку Индии. Теперь супруги будут отбывать заключение: жена - восемь лет, ее муж - шесть лет.

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Личность пострадавшей не разглашается. Известно, что женщина была обязана убираться, готовить, следить за детьми супругов. Она работала в круглосуточном режиме, получая за свою работу 3,39 австралийских доллара (2,48 доллара США) в день. В 60 лет у нее наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Один раз женщину пришлось госпитализировать с истощенном состоянии. На тот момент пострадавшая весила не более 40 килограммов.

Признанная виновной настаивает на своей невиновности. Юристы планируют подать апелляцию на решение суда.

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