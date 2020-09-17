Представлен младенец из Death Stranding в натуральную величину

В коротком ролике показываются кадры с новым контентом и приводятся цитаты журналистов об игре.

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила трейлер расширенной и дополненной версии Death Stranding для PlayStation 5, посвященный хвалебным отзывам на игру от западной прессы.

В коротком ролике показываются кадры с новым контентом и приводятся цитаты журналистов об игре.

Death Stranding: Director"s Cut вышла 24 сентября и доступна как отдельной игрой, так и в виде платного обновления для владельцев оригинала с PS4.

В начале октября компания Sony представила BRAVIA XR для PlayStation 5.

Видео: Youtube/PlayStation