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nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Представлен младенец из Death Stranding в натуральную величину

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В коротком ролике показываются кадры с новым контентом и приводятся цитаты журналистов об игре.

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила трейлер расширенной и дополненной версии Death Stranding для PlayStation 5, посвященный хвалебным отзывам на игру от западной прессы.

В коротком ролике показываются кадры с новым контентом и приводятся цитаты журналистов об игре.

Death Stranding: Director"s Cut вышла 24 сентября и доступна как отдельной игрой, так и в виде платного обновления для владельцев оригинала с PS4.

В начале октября компания Sony представила BRAVIA XR для PlayStation 5.

Видео: Youtube/PlayStation

 

Теги: playstation, игра
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Харитонов Антон
Сегодня 21:36

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