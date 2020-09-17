Представлен младенец из Death Stranding в натуральную величину

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила трейлер расширенной и дополненной версии Death Stranding для PlayStation 5, посвященный хвалебным отзывам на игру от западной прессы.
В коротком ролике показываются кадры с новым контентом и приводятся цитаты журналистов об игре.
Death Stranding: Director"s Cut вышла 24 сентября и доступна как отдельной игрой, так и в виде платного обновления для владельцев оригинала с PS4.
В начале октября компания Sony представила BRAVIA XR для PlayStation 5.
Видео: Youtube/PlayStation
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