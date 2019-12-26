Он появится в продаже 31 декабря.

Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже уже 31 декабря.

Oppo Reno 3 работает на топовой однокристальной платформе от MediaTek — Dimensity 1000. Смартфон поддерживает сети 5G. Устройство имеет основную камеру 64 Мп с двойной оптической стабилизацией. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4025 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки VOOC 4.0. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Устройство представлено в двух видах: /12 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Их стоимость составляет 485 и 530 долларов соответственно.

Ранее были названы самые продаваемые смартфоны в мире.

Видео: YouTube / Argus World