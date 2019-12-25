Названы самые продаваемые смартфоны в мире

В список попали десять самых популярных среди пользователей устройств.

Аналитики компании Counterpoint Research составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире. Лидирующую позицию в списке занял iPhone XR, который оказался самым популярным среди пользователей в третьем квартале этого года.

Отмечается, что на iPhone XR пришлось 3 % от всего объема продаж. Другое устройство от Apple — iPhone 11 – попало на пятое место.

Вторую и третью строчку в рейтинге заняли смартфоны Samsung Galaxy A10 и A50. У этих устройств 2,6 % и 1,9 % от всех продаж на рынке соответственно. Еще одна модель от Samsung – Galaxy A20 – попала на седьмое место.

Также в топ-10 оказались Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30. Всего на 10 самых продаваемых смартфонов в мире пришлось около 17 % от всего рынка.

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Видео: YouTube / Наука 2.0