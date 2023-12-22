Представители Wildberries опровергли информацию о несработавшей сигнализации во время пожара

Отметим, что, по данным ГСУ СК РФ, автоматическая система пожаротушения не активировалась при возгорании.

Пожарная сигнализация на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах, где 13 января случилось крупное возгорание, сработала вовремя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Представители Wildberries также отметили, что благодаря вовремя сработавшей сигнализации удалось успешно эвакуировать около 1,2 тыс. работников.

Отметим, что, по данным ГСУ СК РФ, автоматическая система пожаротушения не активировалась в момент пожара. В связи с этим ведомство возбудило уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Ранее мы сообщили о том, что открытое горение на складе Wildberries в Шушарах ликвидировали спустя сутки.

Фото: Piter.TV